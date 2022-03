Milan, tampone negativo per Tonali ma contro il Cagliari dovrebbe restare a riposo

Sandro Tonali dovrebbe essere lasciato a riposo contro il Cagliari: oggi il centrocampista ha lamentato febbre alta e Pioli dovrebbe optare per un turno di stop dopo tante partite da titolare per l'italiano, diventato un imprescindibile per la squadra. Stando al Corriere dello Sport, il centrocampista è stato anche sottoposto a un tampone, che ha dato esito negativo, ma la sua presenza contro i rossoblù resta a serio rischio.