Milan, Tare: "Il campionato regala sorprese, oggi possiamo accorciare il distacco dalla vetta"

“Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, consapevoli che il divario dalla vetta è importante ma che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e stasera potremmo accorciare le distanze. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. La Lazio sta attraversando un momento difficile e di transizione, ma parliamo di un avversario temibile che può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma non abbiamo dubbi: vogliamo vincere! Modric? Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto”. Queste le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.