Milan, Tatarusanu dopo il derby: "Ci abbiamo provato. Ma il pareggio è il risultato giusto"

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan ed mvp nel derby di ieri sera contro l'Inter, ha commentato l'1-1 di San Siro ai microfoni di SportMediaset: "Ci abbiamo provato, ma l'Inter è una squadra forte e l'ha dimostrato anche ieri sera. Potevamo vincere noi o potevano vincere loro, abbiamo avuto entrambe occasioni per vincere ma questo pareggio è giusto per quanto visto in campo".