Milan, Tomori arriverà a breve: ultimo tentativo per abbassare la cifra del diritto di riscatto

Il Milan ha praticamente chiuso l'arrivo di Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea, con il difensore che dovrebbe arrivare in Italia entro i prossimi due giorni, ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero farà un ultimo tentativo per provare ad abbassare il prezzo del diritto di riscatto. I Blues chiedono 30 milioni ma per il club di via Aldo Rossi sono troppi, e per questo motivo la dirigenza del Milan sta provando a limare la cifra.