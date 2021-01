Milan, Tomori in pole ma c'è l'ostacolo Lampard: vuole cederlo solo in prestito secco

Salgono le quotazioni di Tomori del Chelsea per la difesa del Milan ma i rossoneri dovranno fare i conti con il manager dei Blues, ovvero Frank Lampard. Il tecnico degli inglesi è disposto a cederlo, ma solo con la formula del prestito secco, che ovviamente non è gradita dai rossoneri che vorrebbero investire su di lui per il presente e per il futuro. A riportarlo è Tuttosport.