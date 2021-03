Milan, Tomori: "Nessun rimpianto. In un altro giorno sarebbe finita diversamente"

Il difensore Fikayo Tomori ai microfoni di Milan Tv ha parlato dell'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United: “Penso che nel primo tempo abbiamo interpretato bene la gara, mentre nella ripresa dopo aver preso il gol a freddo tutto è diventato più difficile e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Non abbiamo rimpianti perché la squadra ha dato tutto quello che aveva. Penso che in un altro giorno le cose sarebbero andare in un altro modo”.