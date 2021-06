Milan, Tonali sarà tutto rossonero. Nell’affare col Brescia il giovane Olzer

Il Milan è sempre più fiducioso nel chiudere per Sandro Tonali. Nella giornata di ieri ci sono stati importanti e significativi passi avanti con il Brescia per esercitare il riscatto del mediano e si è arrivati quasi ad un accordo. Il Milan per abbassare le pretese del presidente Cellino ha inserito una contropartita nell’affare, e si tratta di Giacomo Olzer, giovane della Primavera milanista. L’operazione con il Brescia si aggira sui 25 milioni di euro totali, al posto dei 35 milioni inizialmente pattuiti l’estate scorsa (ovvero 10 già pagati, 15 mln di parte fissa e altri 10 di bonus). Con il nuovo accordo di massima il Milan andrebbe a risparmiare circa il 30% sul totale e pagherà al Brescia solo 25 milioni: 10 già sborsati in estate, più altri 10 di parte fissa e 5 di bonus. Il Milan dovrà ufficializzare con il patron Cellino entro il 16 giugno, ultima data per il riscatto del giocatore. Il Milan in questi giorni annuncerà anche Tomori dopo aver trovato la settimana scorsa l’intesa con il Chelsea per il riscatto a 28 milioni di euro. Maldini e Massara stanno lavorando al rinnovo del prestito per Brahim Diaz e nell’affare questa volta si vuole inserire un diritto di riscatto.