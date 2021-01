Milan-Torino non si sblocca dopo i primi 15 minuti dei tempi supplementari

Non si sblocca Milan-Torino nei primi 15' supplementari. Il refrain è quello già visto nel corso dei tempi regolamentari con i rossoneri che attaccano ma non sono sufficientemente precisi in fase di finalizzazione. Milinkovic-Savic dice no a Theo Hernandez che sta iniziando a carburare mentre Calhanoglu da fuori area calcia di poco a lato. Pioli si gioca un cambio schierando Giacomo Olzer per Brahim Diaz.