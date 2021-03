Milan, tutti convinti per il rinnovo di Ibrahimovic: tra qualche settimana l'offerta ufficiale

Il Milan ha deciso al 100%: anche l'anno prossimo punterà su Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport società, dirigenti e allenatore sono tutti d'accordo sul fatto che lo svedese dovrà far parte della rosa rossonera anche nella stagione 2021/22 e per questo nelle prossime settimane verrà fatta un'offerta ufficiale per il rinnovo dell'attaccante, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno.