Milan, tutto il centrocampo entra in Ramadan: una ulteriore difficoltà per mister Pioli

Franck Kessie, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu giocano oggi la loro prima gara dall'inizio del Ramadan 2021: tutto il centrocampo del Milan dunque dovrà passare per questo mese di privazioni proprio nel momento decisivo del campionato. Una ulteriore difficoltà per mister Pioli, che oggi potrebbe guardare con un occhio più attento alle fatiche dei tre: ricordiamo che secondo la pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Cibo e bevande sono servite giornalmente prima dell'alba e dopo il tramonto in pasti chiamati rispettivamente suḥūr e ifṭār.