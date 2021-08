Milan, Vlasic resta nel mirino ma 30 milioni sono troppi. Il CSKA non apre al prestito

Tra i giocatori che maggiormente stuzzicano l’interesse del Milan c’è Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato vuole il Milan, ma per andare via c’è bisogno di un’offerta che soddisfi il club moscovita, che lo valuta 30 milioni. Una cifra che il club rossonero non può sborsare. Non a caso, Maldini e Massara puntano al prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula, però, che al CSKA non piace.