TMW Il Milan vuole cedere Santi Gimenez a titolo definitivo. Lazio interessata a un prestito

L'attaccante messicano non ha sfondato in rossonero e, ora, è sul mercato. Ma ha una valutazione alta per chi non ha segnato

La Lazio è alla ricerca di un centravanti. Dopo l'infortunio di Lorenzo Lucca, che sembrava a un passo prima di quanto successo con l'Arezzo, il nome sulla lista è quello di Santi Gimenez. Il messicano piace molto a Gennaro Gattuso, ma la soluzione non appare molto semplice.

L'operazione

Si può chiudere solamente a titolo definitivo, almeno per il Milan. I rossoneri vogliono cederlo dopo un anno e mezzo con pochi gol - zero nella scorsa stagione - e possibile non avere una minusvalenza. Quindi intorno ai 25 milioni di euro. Cifra che è fuori dai canoni della Lazio che, da par suo, offre un prestito oneroso con un diritto di riscatto. Tradotto: c'è molta distanza.

Sul Milan e sul Mondiale

"A volte vogliamo che i risultati arrivino subito, ma nel calcio non funziona così. Puoi segnare un gol giocando male, ma alla lunga non ti serve. Se invece vivi un momento senza gol ma continui a lavorare duro, la ricompensa arriva. Quando scendi in campo è una guerra, una guerra di calcio. Devi fare la faccia arrabbiata da guerriero o da imperatore romano: l'avversario deve vederti forte, perché se ti vede piangere gli regali solo energia. Il Mondiale mi ha reso ancora più orgoglioso di essere messicano e mi ha acceso un fuoco dentro. Dalla partenza del pullman allo stadio c'era una marea di gente a sostenerci, un'atmosfera incredibile. Pensavo molto al nostro popolo: io stavo vivendo un sogno, ma lo stavano vivendo anche loro. Per questo sento una bellissima responsabilità verso i bambini e la nuova generazione. Quando mi fermano per strada per una foto o dicono che mi ammirano, per me è fantastico".