TMW

Milan, confermata l'assenza di Gimenez. Tornano invece tra i convocati Jashari e Tomori
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:08Serie A
Simone Lorini
fonte da Milano, Antonello Gioia

Nel Milan rientrano tra i convocati Jashari e Tomori, mentre è confermata l'assenza di Santi Gimenez dopo il ko della scorsa gara. Allegri continua a pescare dal Milan Futuro di conseguenza e per la sfida alla Roma ha chiamato Castiello, che vestirà la maglia numero 38.

Come arriva il Milan
Per l’occasione, Allegri recupera Estupinan e Jashari, anche se lo svizzero difficilmente potrà entrare in campo. Condizioni non perfette per Gimenez, che salta il match. Tomori invece rientra tra i convocati. L’undici titolare, di fatto, è obbligato: Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi con l’inedita coppia Loftus-Cheek e Nkunku davanti. Allegri deciderà nella rifinitura di domani se schierare Leao dal primo minuto in coppia con Nkunku spostando Loftus-Cheek a centrocampo, ma a quel punto non avrebbe alternative offensive in panchina, oppure tenere il portoghese a gara in corso. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Roma
In vista di Milan-Roma, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Angelino, ancora sulla via del recupero dalla bronchite asmatica, mentre Ferguson resterà fuori per circa due settimane a causa del trauma distorsivo alla caviglia destra. Il tecnico giallorosso dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie laterali spazio ancora a Celik e Wesley, con El Aynaoui e Koné a presidiare la mediana. In avanti, Cristante e Soulé agiranno alle spalle di Dybala, chiamato a guidare l’attacco dopo le ultime buone prestazioni. Non è però escluso un ballottaggio con Dovbyk: in quel caso, l’argentino arretrerebbe di qualche metro, prendendo posto in trequarti, con conseguente ritorno in mediana di Cristante ai danni di El Aynaoui. (da Roma, marco Campanella)

Editoriale di Niccolò Ceccarini
