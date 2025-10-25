Milan, Gimenez all'ennesima scena muta. Un solo gol dallo scorso maggio

Zero gol in campionato, uno solo in Coppa Italia. Santi Gimenez continua nella sua personale campagna contro il gol, rimanendo a secco anche contro il Pisa. Dall'essere uno dei migliori centravanti d'Europa - per letalità - a una rete in dieci partite, tra l'altro in Coppa Italia, pur giocando praticamente sempre da titolare quasi per mancanza di alternative. Il tandem con Leao non lo ha aiutato nella sua situazione personale.

Difficile pensare che il Milan possa continuare così. Ad agosto la richiesta di Allegri era quella di avere un centravanti diverso - minimo comune divisore con Gasperini alla Roma - che è stata accontentata solo in parte con l'arrivo di Nkunku. L'ex Chelsea ha delle scusanti, una fra tutte quelle di essere approdato solamente nell'ultima fase di mercato e forse senza la condizione migliore. Gimenez invece prposegue nella sua scena muta, nonostante sia l'attaccante della squadra prima in classifica.

Del resto l'ultimo gol è datato 9 maggio, quando era arrivata una doppietta contro il Bologna. Tutto in 25 minuti, perché il titolare era Jovic e aveva già perso il posto da oltre un mese. In 27 presenze totali ha segnato solamente sei volte, davvero un po' poco per chi - a gennaio - erano stati versati oltre 30 milioni di euro.