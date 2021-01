Milik-Marsiglia, il ds dei francesi: "Tante opzioni in ballo per l'attacco, lavoriamo su più nomi"

Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione del nuovo acquisto Pol Lirola, il ds Pablo Longoria è stato interpellato inevitabilmente anche sul possibile arrivo di un centravanti e sui rumors sempre più insistenti legati ad Arek Milik: "Questa è una finestra di mercato difficile, molto breve per tutti. Devi fare le cose con intelligenza, non con velocità. Devi essere freddo nelle trattative. Milik? Stiamo lavorando su diverse strade per l'attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento", le dichiarazioni del dirigente dell'Olympique Marsiglia sull'attaccante del Napoli.