TMW Milik si ferma ancora: nelle ultime 2 stagioni è costato alla Juventus 320mila euro al minuto

Incredibile, ma vero: Arkadiusz Milik si è fatto male di nuovo. Il centravanti della Juventus ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e ha terminato in anticipo la stagione con solamente 34 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Negli ultimi due anni ha totalizzato solo 2 presenze a causa dei molteplici infortuni, che ormai sono diventati un vero e proprio incubo per l'ex Marsiglia.

Il contratto del polacco terminerà nel 2027 e, salvo clamorose sorprese, non sarà rinnovato. Con Spalletti sembrava aver intravisto la luce in fondo al tunnel, ma è evidente come ci sia qualcosa che non vada nel suo fisico, che lo porti a farsi male con una frequenza troppo elevata. Comolli e la società sono chiamati a trovare una soluzione, ma non sarà semplice, visto che il suo storico non favorisce una cessione.

Milik ha rinnovato un anno fa spalmando l'ingaggio di 3,5 milioni di euro netti su due stagioni, andando quindi a percepire 1,75 milioni. L'impatto a bilancio del suo ingaggio è di 3,62 milioni di euro circa, un dato che incide negativamente sulla Juventus, che non ne ha praticamente mai beneficiato e che nel 2024-2025 ha invece speso 7,23 milioni per il classe '94. Facendo un rapido calcolo, si evince come sia costato 319mila euro al minuto: urgono riflessioni.