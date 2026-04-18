Milik è costretto a fermarsi nuovamente ai box: "Il lavoro non si ferma mai. Ci vediamo presto"

"Il lavoro non si ferma mai. Ci vediamo presto". Arkadiusz Milik ha commentato così sulle sue storie Instagram il suo nuovo stop per un guaio muscolare.

Il centravanti della Juventus ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e ha terminato in anticipo la stagione con solamente 34 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Negli ultimi due anni ha totalizzato solo 2 presenze a causa dei molteplici infortuni, che ormai sono diventati un vero e proprio incubo per l'ex Marsiglia.

Il contratto del polacco terminerà nel 2027 e, salvo clamorose sorprese, non sarà rinnovato.