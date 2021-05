Milinkovic-Savic in gruppo, Caicedo ha ripreso a lavorare sul campo. Le ultime sulla Lazio

Buone notizie per la Lazio, che riaccoglie Milinkovic-Savic in gruppo dopo aver riposato negli ultimi 3 giorni. Conferma per i progressi Luiz Felipe, mentre Caicedo ha ripreso a lavorare in campo, anche se in modo differenziato: convive ancora con i problemi al piede per la fasciate plantare, ma spera di rientrare tra i convocati per la Fiorentina.