Mlacic torna sulla fumata nera con la Roma: "Non si è concretizzata e ho optato per l'Udinese"

La Roma - così come aveva fatto l'Inter - lo ha seguito a lungo, lo ha studiato, lo ha valutato come uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea. Poi però la trattativa non si è concretizzata e Branimir Mlacic ha scelto un’altra strada, approdando all’Udinese nel mercato di gennaio. Il difensore croato classe 2007, cresciuto nell’Hajduk Spalato, rappresentava un’opportunità anche per i giallorossi, alla ricerca di giovani talenti su cui costruire il futuro, ma alla fine ha prevalso un percorso diverso, ritenuto più graduale dallo stesso giocatore.

Le dichiarazioni di Mlacic

Ne ha parlato lo stesso Mlacic a Sportske Novosti: "È un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Per quanto riguarda la Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l'Udinese". Parole che spiegano chiaramente la filosofia del giocatore: crescere con calma, passo dopo passo, senza bruciare le tappe.

I numeri stagionali di Mlacic

Mlacic ha finora collezionato 3 presenze con 76 minuti giocati tra le fila dei friulani, dopo aver giocato 19 partite con l'Hajduk Spalato nella prima parte di stagione.