Live TMW Udinese, Runjaic: "Abbiamo celebrato al meglio la tragedia del terremoto, stiamo vedendo i frutti del lavoro"

17.15 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Torino nella trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.31 - Inizia la conferenza stampa.

Quindi si può segnare senza Davis, come sei riuscito a rimodellare l'Udinese?

"Siamo molto soddisfatti e contenti di come abbiamo giocato oggi, siamo ovviamente contenti della vittoria e dei 3 punti, celebrando nel modo migliore la tragedia di 50 anni fa. Sapevamo che avremmo dovuto dare tutto come squadra e ci siamo riusciti. Stiamo vedendo ora lo sviluppo della squadra e dei singoli giocatori, tutti sono migliorati, da Ehizibue a Kamara, passando per Atta ed Ekkelenkamp. Possiamo essere soddisfatti, abbiamo vinto senza Davis, Karlstrom, Bertola, Zemura, Zanoli, abbiamo diversi assenti, però questo ci mostra che in rosa abbiamo giocatori per sostituirli. Abbiamo tanti giovani in panchina, alla fine abbiamo dovuto apportare qualche cambiamento, Kabasele era ammonito, Buksa e Atta avevano finito i minuti, poi alla fine magari il Torino ci ha messo un pochino sotto pressione ma possiamo essere contenti della prestazione odierna. Svolgiamo un bel lavoro, siamo stati scelti per il lavoro svolto e il talento, siamo però anche qui per rappresentare il Friuli, siamo qui anche per far vivere bei momenti ai tifosi. In Friuli ci sono tante cose importanti, è stata una giornata bella sotto tutti i punti di vista. Sappiamo l'obiettivo e continuiamo a restare concentrati".

Zaniolo voleva il gol a tutti i costi. Atta come sta?

"Il focus è sulla prestazione della squadra, sotto questo aspetto è andata molto bene, hanno dato tutti il loro contributo compreso Zaniolo. Ovviamente lui vorrebbe fare ancora di più, ovviamente voleva segnare, è arrabbiato per non esserci riuscito, è un ragazzo ambizioso. Gli dirò che non serve che diventi pazzo per non aver segnato, è un giocatore sempre ostico per gli avversari. Deve restare sul pezzo e prima o poi il gol arriverà. Continueremo a spingerlo affinchè torni a segnare. Sono soddisfatto di lui. Atta ha corso tantissimo, ha vissuto una gara molto intensa, ma non dovrebbe avere problemi per la prossima gara".



Miller ha trovato altri minuti, oggi però forse non la sua miglior partita:

"E' un'opinione. Dovrò rivedere la partita, dobbiamo ancora conoscerlo del tutto Miller. E' un ragazzo giovane, che ha bisogno di minutaggio. La priorità sono i risultati, la società e la squadra. Oggi è sceso in campo visti i problemi di Piotrowski e Karlstrom. Miller ha quindi occupato questa posizione sul campo, penso sia stato ordinato, crediamo in lui assolutamente, continuiamo a spingerlo come tutti, compreso Ehizibue che è stato celebrato dai tifosi, un momento bellissimo. A più di 30 anni continua a lavorare duramente per migliorare, anche Kabasele è un grande esempio in tal senso, siamo un bel mix. Adesso ci godiamo il momento, poi penseremo al Caglari, magari ci sarà Bertola, altrimenti potrebbe scendere in campo Mlacic".

17:42 - Finisce la conferenza.