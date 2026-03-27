Udinese, Mlacic: "Un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter"
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Branimir Mlacic parla del suo approdo nel campionato italiano. Il centrocampista croato classe 2007, dopo un lungo corteggiamento dell’Inter ma anche della Roma, ha optato lo scorso gennaio per il trasferimento all’Udinese. Il giocatore ha commentato sia l’interessamento dei nerazzurri, sia anche la decisione di passare alla corte di Kosta Runjaic in questa seconda parte di stagione dopo l’esperienza all’Hajduk Spalato.
"È un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe - riporta Fcinternews.it -. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Per quanto riguarda la Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l'Udinese".
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