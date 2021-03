Moggi: "Napoli da scudetto se avesse giocato con la Juve a ottobre. Signora poco umile"

vedi letture

“Signora poco umile. Fonseca sbaglia a incolpare i suoi”. Come di consueto il martedì, Luciano Moggi legge la giornata di Serie A sulle pagine di Libero: “Da qualche tempo succedono cose strane nel calcio. Ad esempio l’Inter comincia ad annusare la vittoria del campionato proprio in una giornata in cui non può giocare per ordine dell’ATS. Succede anche che la stessa ATS, dia ai giocatori delle varie nazionali via libera solo per gli allenamenti. Per fare le stesse cose che avrebbero fatto a Milano. Perché allora concedere questo benestare? Se la società avesse dato a Gattuso la possibilità di giocarsi la partita quando la Juve era in cantiere, questo Napoli avrebbe potuto lottare anche per il titolo. La Juve ha meritato di perdere senza più quella fame che l’aveva portata a primeggiare. E adesso è costretta a lottare per qualificarsi in Champions”