Moise Kean: "Ora come ora sono concentrato sul PSG, sul mio futuro non so ancora"

vedi letture

L'attaccante del Paris Saint-Germain Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco: "Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo sofferto abbastanza ma ne siamo usciti bene".

Con Neymar in campo è tutto più facile.

"Porta un grande contributo alla squadra soprattutto con il suo talento. Quello che fa in campo è incredibile. Oggi non ha ci ha portato in vantaggio ma ha lavorato per la squadra che è la cosa più importante".

Sono le notti in cui si può capire che questo è l'anno buono per vincere la Champions?

"Certo. Ogni partita va sudata e noi ora ci siamo guadagnati la semifinale. Ora recuperiamo e vedremo più avanti la semifinale come andrà e anche lì daremo il 100%".

Quanto ti senti arricchito da questa esperienza al PSG?

"Tantissimo. L'anno scorso all'Everton non ho giocato molto, durante l'estate ho lavorato tanto. Mi ha dato una grandissima lezione, non mollare e lavorare quando c'è bisogno. Ora c'è il mister che mi dà fiducia e posso dare un grande contributo alla squadra".

Il futuro?

"Non lo so. Io mi godo questo bellissimo momento. Adesso siamo in semifinale. Ci sarà lavoro da fare sul futuro ma ora come ora sono concentrato qua. Quello che sarà il mio futuro non lo so ancora".