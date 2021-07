Monza-Juventus, le formazioni ufficiali: per Allegri 4-3-3, ci sono Demiral e Ramsey

vedi letture

Alle ore 21 Monza e Juventus si sfideranno nel trofeo Berlusconi. Per i brianzoli sarà un momento importante per misurarsi con una big, mentre la squadra di Allegri affronterà un test impegnativo per capire a che punto è la preparazione della nuova stagione. Un undici bianconero comunque molto rimaneggiato, con Allegri che non avrà a disposizione né Cristiano Ronaldo né Paulo Dybala. Queste le formazioni ufficiali del match:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Caldirola, Pedro Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos Augusto, D’Alessandro, Gytkjaer

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Demiral, de Ligt, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulè