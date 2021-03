Morata: "CR7 al Real Madrid? Non ne parliamo. Ma entrambi siamo felici alla Juventus"

vedi letture

Dal ritiro della Nazionale spagnola, l’attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato a El Larguero toccando diversi temi legati all’attualità del mondo bianconero, su tutti il futuro suo e quello di Cristiano Ronaldo: "E' stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dalla Champions come l'errore dopo 1 minuto o al 90esimo, il rigore non dato... E’ colpa di tutti. Sono piccoli dettagli, se io per esempio avessi segnato di testa saremmo ai quarti. Sono dettagli e vediamo il lato positivo, abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo una finale di Coppa Italia da giocare. Il campionato è sempre difficile, dopo 9 anni di successi questa è una stagione di cambiamenti."

Le critiche a Cristiano Ronaldo? "Ci hanno criticato a tutti. Ci da fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Cristiano anche. Io non devo spiegare chi è Cristiano, lui cerca sempre di difendere la maglia della Juventus. Siamo una squadra e ripeto, con la vittoria della Supercoppa e magari della Coppa Italia non sarebbe una brutta stagione".

Se credo ad un suo ritorno al Real Madrid? "Sono sincero, parliamo di tutto ma non di calcio. Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo non parliamo di calcio. Parliamo di attualità, del mondo, delle cene… Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della Juve. E’ contento del gruppo ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Io penso sia felice alla Juventus e voglio che resti perché la Juventus deve avere i migliori al mondo".

Il mio futuro? "Quando sei in prestito e ci sono tanti club la tua opinione conta poco... Ero felice all’Atletico, sono felice alla Juventus. Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juventus, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice lì".

🚨⚽ @AlvaroMorata, en @ellarguero 💥 "Cuando estás cedido y hay varios clubes de por medio, tu opinión cuenta poco. Yo estaba feliz en el Atleti y estoy feliz en la Juve" 🇮🇹 "¿Seguir en Italia? Sí, yo estoy contento allí. Quiero estar donde la gente quiera que esté" pic.twitter.com/QbIuOpI7pm — El Larguero (@ellarguero) March 23, 2021

⚽🇮🇹 @AlvaroMorata, en @ellarguero 🇵🇹 "¿Qué Cristiano quiere zanjar su etapa en la Juve? No, creo que no es así. En otro club le hubiera pasado igual, está acosumbrado a jugar finales de Champions. No es una cosa de la Juventus. Está contento con el grupo" pic.twitter.com/7hGEvmz16y — El Larguero (@ellarguero) March 23, 2021