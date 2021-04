Morata e Dybala, del domani non c'è certezza: prestito e rinnovo ancora in bilico

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alvaro Morata e degli altri attaccanti della Juventus. Non ci sono certezze ancora sullo spagnolo a differenza di quanto emerso ieri in Spagna: il rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid fissato a 10 milioni di euro è ancora in bilico e non ha certezze neppure Paulo Dybala. Il domani della Joya è a metà tra un complesso rinnovo e offerte che al momento non arrivano.