Morata può essere il centravanti di una big? La Juve riflette sullo status dello spagnolo

Un paio di giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo ai giocatori rimasti a Torino non impegnati con le rispettive nazionali. I bianconeri torneranno in campo domani per cominciare la preparazione in vista del primo appuntamento di una settimana decisiva: il derby della Mole contro i cugini del Torino. Chi non si trova nel capoluogo piemontese in questi giorni perché in giro per l’Europa con la Spagna di Luis Enrique è Alvaro Morata: finora 180 minuti e un gol nella sfida contro la Grecia. E quella dell’ex Atletico Madrid è una delle figure sulla quale Madama porta avanti riflessioni in vista della prossima stagione.

DISCONTINUITÀ - 16 gol e 11 assist in 34 presenze: questo, attualmente, il bottino della stagione dello spagnolo in maglia bianconera. Tutto sommato buoni numeri che analizzati però, al netto delle problematiche fisiche avute nel recente passato, mostrano una partenza di altissimo livello ammorbiditasi poi decisamente col passaggio dal 2020 al 2021. Nel nuovo anno le presenze sono 13 con 3 reti e 3 assist all’attivo. Troppo poco considerato lo status del giocatore: non più un giovane da formare come alla sua prima esperienza italiana, ma un vero e proprio punto di riferimento su cui costruire la squadra e la formazione titolare. Ancor di più in un annata come questa dove alla Juve sono venuti a mancare anche minuti e supporto alla squadra di un altro perno come Dybala. E qui arriva la conferma di quello che è stato Morata nel corso della sua carriera fra Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico: un attaccante con picchi e da grandi serate, ma mai un'assoluta certezza su cui fare affidamento nel corso della stagione.

PUÒ ESSERE IL 9 DELLA JUVE? - Per questo motivo anche alla Continassa sono partite considerazioni sul futuro dello spagnolo. Che, va ricordato, è arrivato in bianconero in prestito (10 milioni di euro) con diritto di riscatto (45 milioni) ma anche con l’opportunità di rimandare di un altro anno l’opportunità di acquisto pagando, per un altro prestito, nuovamente 10 milioni di euro. Quest’ultima al momento è l’unica soluzione che garantirebbe a Morata di restare a Torino, da scartare l’ipotesi del riscatto se non attraverso nuovi accordi economici da riformulare con l’Atletico Madrid. Tra le possibili alternative anche quella del ritorno in Spagna, ipotesi non gradita al giocatore che avrà, anche lui, due mesi per convincere la dirigenza a puntare nuovamente su di lui. La Juve dunque porta avanti le sue strategie in un reparto che rischia di essere rivoluzionato con le questioni Ronaldo-Dybala in ballo e con le riflessioni sul peso di Morata per presente e per futuro.