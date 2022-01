Moratti: "Alla Juve ruberei Dybala. Stasera l'Inter favorita, ma in 90 minuti può accedere di tutto"

A poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha commentato il momento delle due squadre a Radio Punto Nuovo: “Ci sarà molta tensione, la Juventus può ancora rimettere in sesto la stagione, mentre l’Inter è in forma e davvero bella da vedere ma in 90 minuti può succedere tutto”. Chi toglierebbe agli avversari? “Sicuramente Chiesa, ma anche Dybala è un grande giocatore”. Poi su Inzaghi: “Conte ha fatto rinascere l’Inter, lui è stato bravo a raccoglierne l’eredità nonostante i tanti giocatori venduti, sta facendo molto bene”.