Napoli contro insetti, approvato il bilancio Inter, ora Atalanta-Venezia: le top news delle 18

Mancano due partite a concludere la 6^ giornata di Serie A, inaugura ora alle 18:30 il confronto del Gewiss Stadium tra l'Atalanta e il Venezia, entrambe a caccia di punti dopo una partenza inferiore alle aspettative nel massimo campionato italiano. Ci sono le formazioni ufficiali del match, eccole di seguito:

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

Vigilia di Champions per Inter e Napoli

Se la Serie A deve ancora veder finire il suo lungo settimana, c'è già aria di Champions League, visto che domani inizia il 2° turno della Fase campionato. Con due italiane impegnate al martedì, l'Inter che ospita il Club Brugge e il Napoli che va sul campo del Villarreal. Per gli azzurri qualche problemino nell'allenamento di rifinitura, per via di un'invasione di moscerini su Castel Volturno. E un cambio in lista UEFA: fuori l'infortunato Favasuli, entra Giovane. Parla invece in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Chivu, preannunciando parziale turnover: "Qualche cambio si farà. Calhanoglu sta bene, è uscito sano dalla sfida col Parma: è a disposizione".

Bilancio nerazzurro approvato dall'Assemblea

A proposito di Inter, l'Assemblea dei Soci del CdA nerazzurro ha approvato il bilancio finanziario relativo all'anno fiscale 2025/26, con conferma dei risultati positivi evidenziati già in precedenza: secondo esercizio di fila in utile, il patrimonio netto è in positivo per 10,4 milioni di euro. Un risultato celebrato anche dal presidente Marotta, che ha annunciato novità imminenti anche sul fronte stadio.