Motta sceglie Koopmeiners e Kalulu e punta sull'ex Nico Gonzalez

La Juventus ha vissuto sicuramente una settimana molto difficile dopo la pesante sconfitta subita contro l’Atalanta. I bianconeri, oggi, scenderanno in campo contro la Fiorentina e Thiago Motta, in conferenza stampa, ha raccontato come hanno vissuto la settimana i suoi giocatori: “Veniamo da una partita dove il risultato è stato difficile da digerire. Giocando in casa, quello che abbiamo visto abbiamo fatto 40 minuti fatti bene anche se possiamo migliorare, abbiamo fatto tantissimi errori e concesso tante ripartenze. All'inizio non eravamo contenti ed eravamo arrabbiati, pensavamo di fare in modo diverso ma deve continuare e ricominciare subito. Rialzarsi è quello che abbiamo fatto. Nella squadra ho visto la delusione ma anche l'arrabbiatura di reagire subito. In allenamento ho visto i ragazzi prepararsi al meglio".

Motta sente la fiducia della proprietà.

Thiago Motta, in conferenza stampa, ha parlato della vicinanza che gli ha dimostrato la proprietà in questa settimana: “La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido per fare un'analisi oggettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è continua e costante. In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così. Domani un grande opportunità per dimostrare di nuovo il nostro valore". Il tecnico bianconero ha parlato anche del proprio futuro: "Il mio futuro non è la priorità. La squadra e la società sono la priorità. Abbiamo fatto una grande settimana per fare una grande partita domani". In questa settimana si sono susseguite voci insistenti su un’ennesima rivoluzione in casa Juve, ora tutti dovranno dare delle risposte convincenti per provare a garantirsi una conferma in bianconero.

Kalulu e Koopmeiners pronti per una maglia da titolare.

Per la gara contro la Fiorentina, Thiago Motta non sembra intenzionato a fare molti cambi di formazione. Infatti, l’allenatore ripartirà dal 4-2-3-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio. In difesa ci sarà il ritorno di Kalulu che affiancherà Kelly, mentre Gatti partirà dalla panchina. Sulle fasce, invece, agiranno ancora Weah e Cambiaso. A centrocampo toccherà a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti ci sarà una novità visto che si rivedrà Koopmeiners, insidie a lui giocheranno Nico Gonzalez e Yildiz. In attacco sarà confermato Kolo Muani.