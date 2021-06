Mourinho atteso a Roma venerdì con un volo privato: lunedì la presentazione in Campidoglio

vedi letture

Cresce l'attesa in casa Roma per lo sbarco di José Mourinho. Il Corriere della Sera fa sapere che lo Special One arriverà nella Capitale venerdì con un volo privato e dovrebbe essere presentato alla stampa e ai tifosi il lunedì successivo, 5 luglio, probabilmente alla Terrazza Caffarelli, in Campidoglio. Da quel momento, dunque, partirà ufficialmente l'avventura dell'allenatore portoghese sulla panchina giallorossa.