Mourinho è un'azienda che vale 6 milioni all'anno: può aiutare la Roma anche fuori dal campo

José Mourinho non è solo un allenatore vincente, ma anche una vera e propria azienda che grazie al ruolo di sponsor per vari marchi dall'abbigliamento ai videogiochi, guadagna circa 6 milioni di euro all'anno. Un impero che lo rende famoso in tutto il mondo e che potrebbe aiutare la Roma a crescere non solo sul campo ma anche fuori. NOn è un segreto che il main sponsor giallorosso, Qatar Airways, sia in scadenza e l'effetto Mou potrebbe coinvolgere anche questo settore: vuoi vedere - si chiede la Gazzetta - che l'investimento sullo Special One potrebbe pagare anche in questo senso?