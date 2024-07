Ufficiale Moustapha Cissé saluta l'Atalanta, è un nuovo attaccante del San Gallo

Moustapha Cissé è un nuovo calciatore del San Gallo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club svizzero ha reso noto l'acquisto dall'Atalanta Under 23 dell'attaccante 2003 in prestito con diritto di riscatto.

Il 20enne attaccante è arrivato in Italia dalla Guinea cinque anni fa ed è entrato a far parte dell'ASD Rinascita Refugees, società amatoriale di Copertino, in provincia di Lecce. Nel febbraio 2022 Cisse si è trasferito nel settore giovanile dell'Atalanta, dove inizialmente ha giocato con l'Under 19. Poco dopo, Cisse ha esordito in Serie A, dove ha segnato il primo gol nella sua prima partita. Seguiranno altre due presenze in Serie A.

Nell'estate del 2022 l'Atalanta ha ceduto l'attaccante al Pisa e all'inizio del 2023 all'FC Südtirol. Nell'estate del 2023, Cisse è tornato a Bergamo e ha giocato con l'U23 in Serie C segnando sei gol in 18 partite. Un altro breve periodo con i professionisti è seguito nel dicembre 2023 nella fase a gironi di Europa League.

Cisse indosserà la maglia numero 11 in casa del San Gallo. "Stavamo cercando un elemento aggiuntivo per il nostro attacco e con Moustapha l'abbiamo trovato. E' molto dinamico, pericoloso e ha una grande mentalità. Siamo convinti che con noi potrà fare ulteriori passi avanti per la sua crescita personale", ha dichiarato il direttore sportivo del San Gallo Roger Stilz.