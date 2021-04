Muriel per Sanchez e Dzeko come vice Lukaku. Il punto sul (possibile) nuovo attacco dell'Inter

Domani Steven Zhang sarà a Milano, sette mesi dopo l'ultima volta. E dopo la festa scudetto - 2 o 8 maggio? - sarà tempo di programmare la prossima estate. Il presidente ha voglia di garantire continuità alle ambizioni del club, anche con un occhio ai conti.

Il mercato in entrata - Per continuare a crescere ed essere competitivi anche in Europa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - bisogna rendere la rosa più profonda, alzando l’asticella della qualità. Non semplice in questo periodo storico, soprattutto per una questione economica. Difficile arrivare al grande nome che possa accendere i sogni dei tifosi, anche se non è da escludere in assoluto. Con un budget sostanzioso, l’Inter potrebbe dare l’assalto a Muriel a patto che esca Alexis Sanchez, titolare di un contratto da circa 7 milioni fino al 2023. E poi attenzione al solito Edin Dzeko, che potrebbe liberarsi per poco dalla Roma. È un vecchio pallino di Conte, nonché soluzione importante per giocare sia con Lukaku sia con Lautaro. Lui è l’unica possibile eccezione all’abbassamento dell’età media.