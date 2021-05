Musica in lutto, è morto il "Maestro" Battiato. L'intervista a Gazzetta nel '97: "Giocavo da libero"

Si è spento questa mattina all'età di 76 anni, Franco Battiato, il "Maestro" della musica italiana. Nato a Jonia il 23 marzo del 1945, è stato uno dei più grandi cantautori della nostra storia, autore di capolavori senza tempo come "Centro di gravità permanente", "La cura", "Voglio vederti danzare". Il cantautore siciliano si è spento dopo una lunga malattia nella sua residenza di Milo, dove aveva deciso di ritirarsi dal 2019: a dare la conferma la sua famiglia, che ha fatto sapere che le esequie si terranno in forma strettamente privata.

Per ricordarlo, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'intervista, rilasciata alla rosea ormai 24 anni fa - nel 1997 - in occasione dell'uscita di uno dei suoi dischi di maggior successo ("L'imboscata"). Ecco di seguito uno stralcio: "Io interista? No. Simpatizzo per squadre che giocano bene come Vicenza e Atalanta: formazioni senza fuoriclasse, ma con un'anima. Sono stato calciatore, da ragazzo, tra gli anni 50 e 60. Ero mediano e mi ritrovai ad agire come libero. Un ruolo nuovo, per l'epoca. Credo di essere stato uno dei primi liberi siciliani. In senso temporale, intendo".