Musso e Molina regalano un punto al Bologna: all'Udinese non basta De Paul, finisce 1-1

Finisce uno a uno alla Dacia Arena tra Udinese e Bologna: al gol nel primo tempo di Rodrigo De Paul ha risposto nel finale Riccardo Orsolini, che ha approfittato di un grave errore commesso da Molina e Musso. Le due squadre restano così appaiate in classifica, e raggiungono quota quaranta punti.

Le scelte. Gotti rinuncia a Llorente: lo spagnolo è frenato dai problemi alla schiena e deve accomodarsi in panchina, davanti tocca dunque a Okaka, appoggiato da Pereyra. Il Tucumano è supportato in transizione da Rodrigo De Paul, che fa la spola tra centrocampo e attacco. Nel Bologna trova spazio Vignato, che incassa la fiducia di Mihajlovic dopo le parole al miele su di lui spese nei giorni scorsi da Walter Sabatini. Conferma scontata per Palacio al centro dell'attacco dopo la tripletta con la Fiorentina, sull'out di destra tocca invece a Skov Olsen, preferito a Orsolini.

Colpisce De Paul. Il primo tempo viaggia sui binari di un equilibrio difficile da rompere. Il ritmo non è particolarmente intenso, a causa soprattutto dell'assetto prudente per il quale optano le due squadre, a dispetto di una situazione di classifica che non può certamente destare preoccupazioni. L'uno a zero arriva dopo ventitré minuti: momento di pura accademia per De Paul, che con una serpentina pregevolissima salta un paio di avversari e fredda Skorupski con un colpo da biliardo che trasuda scaltrezza. Il Bologna accusa il colpo, stenta a reagire, ma in prossimità dell'intervallo si costruisce l'occasione più ghiotta della frazione: battuta da fuori di Soriano, Musso si distende e ribatte anche la respinta sotto porta di Palacio. Un doppio intervento che vale un gol, anche se la squadra di Gotti torna negli spogliatoi con un po' di amarezza per l'infortunio occorso a Becao, costretto a lasciare il posto a De Maio.

I cambi di Miha. La strigliata di Mihajlovic durante l'intervallo sembra sortire gli effetti desiderati, perché il Bologna rientra in campo nella ripresa con un altro ghigno, e accarezza l'idea del pari prima con un radente violento di Tomiyasu e poi con una deviazione aerea di Soumaoro ad un metro da Skorupski. La porta del polacco rimane però immacolata, e allora Mihajlovic cerca contromisure in corsa con gli ingressi di Sansone, Orsolini e Svanberg (che pochi minuti prima aveva rischiato il secondo giallo), subentrati a Barrow, Skov Olsen e Schouten. Orsolini si iscrive subito al match con fare tarantolato, ma non è preciso in esecuzione. Svanberg prova a pungere con una percussione sulla destra, ma è l'Udinese a rendersi nuovamente pericolosa con un tiro-cross di Arslan sul quale non è perfetto Skorupski: Okaka, appostato da quelle parti, non ha la reattività per ribadire in rete.

Il Bologna trova il pari. Quando tutto sembra volgere per il meglio per la squadra di Gotti, ecco arrivare il pareggio del Bologna: Molina dosa male un retropassaggio per Musso, che indugia in uscita su Palacio e finisce per travolgere in area il Trenza. Santoro comanda un rigore sul quale non possono esserci dubbi o remore: sul dischetto si presenta Orsolini, glaciale nella realizzazione. È l'uno a uno che rovina la festa all'Udinese e divide equamente la posta in palio della partita.