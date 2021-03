Nainggolan, contro la Samp il primo gol in stagione: "Stavo iniziando a preoccuparmi..."

vedi letture

Questa sera contro la Sampdoria il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha realizzato il suo primo gol in stagione. "Stavo iniziando a preoccuparmi", ha detto il calciatore belga che ha realizzato in extremis la rete del definitivo 2-2. "Almeno un gol all'anno l'ho sempre fatto fin da inizio carriera e le partite iniziavano ad essere sempre meno. L'importante però è fare punti in questo periodo, abbiamo preso un ritmo importante, stiamo lavorando per questa salvezza".

Clicca QUI per l'intervista integrale di Radja Nainggolan.