Napoli, a Castel Volturno entra nel vivo la preparazione al Verona: tre dubbi per Gattuso

Clima di grande concentrazione a Castel Volturno, sin da inizio settimana, ma da quest'oggi si inizierà a fare sul serio dal punto di vista della preparazione tattica alla sfida decisiva col Verona. Rino Gattuso sta trasmettendo alla squadra le difficoltà che nasconde la gara contro la squadra di Juric, capace all'andata di imporsi meritatamente per 3-1 con una prova di grande aggressività, vincendo tutti i duelli e mettendo in difficoltà gli azzurri con un'organizzatissima pressione alta.

Ad oggi resistono tre dubbi di formazione per Gattuso. A partire dal portiere: nonostante Meret sia diventato il titolare, conservando il posto anche dopo il ritorno di Ospina, torna il dubbio tra i pali per le caratteristiche dell'avversario che sollecita molto il portiere avversario e non è escluso Gattuso possa rilanciare il più esperto colombiano. Si passa poi in mediana: nelle ultime due Bakayoko è stato preferito a Demme e domenica dipenderà da come il tecnico vorrà interpretare la sfida, ovvero se andare o meno a pareggiare la fisicità avversaria (il Verona è la squadra che vince più duelli aerei in Serie A). Infine il terzo ballottaggio è il solito: Lozano e Politano, col secondo più da fraseggio (difficile contro la pressione gialloblù) ed il primo più da campo lungo e determinante già all'andata con un gol dopo pochi secondi, a punire la linea altissima di Juric. Le prossime 48 ore serviranno a Gattuso per preparare la gara che vale una stagione e sciogliere i dubbi di formazione.