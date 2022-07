Napoli, accelerata decisiva per Simeone a inizio settimana: le cifre del prestito con obbligo

vedi letture

Giovanni Simeone, non convocato dal Verona per l’amichevole contro l’Hoffenheim, è l'idea del Napoli per il bomber di scorta al posto di Andrea Petagna per la prossima stagione. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, si potrebbe chiudere ad inizio della prossima settimana. Sono pronti 3 milioni di euro per il prestito e 13 per l’obbligo di riscatto, l’affare si farà quando Petagna approderà al Monza con la stessa formula.