Napoli, accordo con il Verona per Zaccagni ma il giocatore prende tempo: c'è il Milan

In casa Napoli si pensa anche al mercato in entrata a centrocampo, soprattutto in vista di una possibile cessione di Fabian Ruiz in estate. Giuntoli da tempo ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Mattia Zaccagni, ma il giocatore vuole attendere la fine della stagione per prendere una decisione. A renderlo titubante - come riporta La Gazzetta dello Sport - c'è l'interesse del Milan, che però a differenza del Napoli non ha ancora presentato un'offerta all'Hellas.