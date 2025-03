Napoli, accordo con Meret per il rinnovo: l'annuncio potrebbe arrivare già prima del Milan

Alex Meret e il Napoli sono sempre più vicini a continuare insieme per almeno altre 2 stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore era in aria di prolungamento già da tempo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Il nodo era legato alla durata, con l'entourage del calciatore che spingeva per un accordo triennale, mentre il club voleva un'intesa per un biennale. Le parti si sono trovati a metà strada: firmerà fino al 2027 con opzione per il 2028. L'annuncio potrebbe arrivare già prima della prossima partita contro il Milan.

30ª GIORNATA

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)