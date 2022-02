Napoli, ADL pronto a offrire 5 milioni a stagione fino al 2026 a Koulibaly per il rinnovo

vedi letture

Avanza la trattativa tra il Napoli e Kalidou Koulibaly per il rinnovo del contratto del senegalese. Secondo quanto riportato da Rai Sport De Laurentiis vuole prolungare l'accordo con il capitano azzurro e solo per lui sarà sforato il tetto di ingaggi. Il Napoli ha offerto 5 milioni netti al senegalese fino al 2026 senza escludere i bonus aggiuntivi legati a copiose variabili. Serviranno altri colloqui per provare ad arrivare alla fumata bianca, con le insidie che arrivano dalla Premier League e dalla Bundesliga, con club che offrirebbero di più (almeno 7 netti), ma il Napoli conta sul rapporto tra Koulibaly e la maglia azzurra per strappare un sospirato assenso.