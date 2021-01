Napoli, ag. Hysaj: "Non rinnoverà al 60%, al 40% ce la giochiamo"

Mario Giuffredi, ospite di Radio Punto Nuovo, analizza così le chance di rinnovo di Elseid Hysaj, tra i suoi assistiti più in vista: "Io credo che non rinnoverà al 60%, al 40% ce la giochiamo. Conti alla Fiorentina? 50 e 50. Faraoni a Verona? Resta al cento per cento. Biraghi? Resta alla Fiorentina. Filippo Falco in A? Sassuolo e Parma hanno chiesto informazioni, vedremo".