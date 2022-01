Napoli, anche Malcuit positivo al Covid-19. Petagna negativo dopo la quarantena

Dopo un periodo di isolamento in quanto contatto stretto con un positivo al Covid, Andrea Petagna è risultato negativo al tampone effettuato. Sorte opposta invece, per Kevin Malcuit che è risultato positivo ai test: "In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati".