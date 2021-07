Napoli, anche Mertens può partire: impossibile tenere un giocatore col suo ingaggio in panchina

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, anche Dries Mertens, appena operato alla spalla sinistra, è sul mercato. Il Napoli, infatti, non può permettersi di tenere in panchina un giocatore da 9 milioni lordi all'anno. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.