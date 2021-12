Napoli ancora più nei guai dopo la positività di Lozano: saranno 8 gli assenti contro la Juve

Il Napoli ha annunciato nelle ultime ore con un tweet la positività al Covid-19 di Hirving Lozano. Dopo i contagi di Fabian Ruiz e Insigne, dunque, anche il messicano è costretto a fermarsi, gettando ulteriori dubbi all'interno della rosa di Luciano Spalletti

Oltre ai tre positivi, infatti, il tecnico azzurro in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus deve fare i conti anche con chi è fuori per infortunio e chi non ci sarà a causa della Coppa d'Africa (Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Ounas), oltre allo squalificato Mario Rui che porta dunque a 8 il totale degli indisponibili.