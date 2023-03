Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: Spalletti rimanda il turnover. Escluso Lookman, c'è Zapata

Luciano Spalletti non fa turnover prima della Champions League e nel match contro l'Atalanta opera un solo cambio (forzato) rispetto alla partita con la Lazio: c'è Politano al posto dell'infortunato Lozano. Per il resto in campo vanno i soliti, con Olivera a sinistra perché Mario Rui è ancora squalificato e tutti i 'titolarissimi', compresi i tre centrocampisti Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Dall'altro lato Gian Piero Gasperini sorprende lasciando in panchina Lookman e varando la coppia Zapata-Hojlund là davanti, con Pasalic che torna titolare alle loro spalle. Sulla sinistra la spunta Ruggeri, out Zappacosta. Ederson-de Roon in mediana. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini