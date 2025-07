TMW Napoli attivissimo sul mercato: nuova offerta per Ndoye, altro no del Bologna. I dettagli

Napoli attivissimo sul mercato tanto in entrata quanto in uscita, in questa calda fase della sessione estiva. Da una parte il focus è tutto sulla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, con i turchi che hanno deciso di assecondare la clausola da 75 milioni di euro chiedendo però un dilazionamento nel pagamento.

L'operazione è comunque in dirittura d'arrivo, col Napoli che utilizzerà il ricco introito per andare a lavorare in entrata: detto di Sam Beukema e Noa Lang, entrambi ad un passo dall'arrivo al Maradona, e di Juanlu Sanchez come obiettivo sensibile, l'altro fronte particolarmente caldo è quello che riguarda Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna che potrebbe seguire il compagno olandese in azzurro.

Le ultime raccolte da TMW parlano di una nuova offensiva di Giovanni Manna in questo senso: il ds partenopeo nelle scorse ore ha messo sul piatto una proposta da 33 milioni di euro bonus compresi, con l'aggiunta del cartellino di Alessandro Zanoli come parziale contropartita tecnica. Il Bologna ha detto ancora una volta no, trincerandosi dietro la valutazione di 40 milioni di euro per l'ex Basilea. Posto l'interesse rossoblù per l'esterno azzurro, quindi, il Napoli dovrà comunque alzare la parte cash per sperare di arrivare alla fumata bianca.