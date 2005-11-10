Napoli, Badiashile: "Ho accettato per Allegri: è uno dei più grandi allenatori del mondo"

Arrivato in estate in prestito in prestito oneroso con diritto di riscatto, il difensore del Napoli Benoit Badiashile si è raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli iniziando dal rapporto con Massimiliano Allegri: "È una delle ragioni principali che mi hanno spinto ad accettare di venire a Napoli. Penso sia uno degli allenatori più grandi che ci siano al mondo. Giorno dopo giorno cerco di ascoltare le sue indicazioni perché so che ha tanto da insegnarmi sul modo di difendersi. Sono molto orgoglioso di giocare per lui".

Il francese è poi tornato sull'ultimo match di Champions perso 3-1 in casa del Villarreal: "Dobbiamo dimenticare il prima possibile la nostra ultima sconfitta. Ora l’obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in difesa. Essere più attenti nelle chiusure in area di rigore e puliti e precisi nelle uscite palla a terra da dietro. Sono sicuro che supereremo insieme questa fase negativa".

L'ex Chelsea ha anche analizzato le differenze che vi sono tra la Premier League e la Serie A: "In Premier i ritmi sono più veloci e si gioca sempre box to box. Qui il gioco è un po’ più lento, hai più tempo per ragionare sulla giocata da fare, ma alla fine mi piace come si interpreta il calcio in Italia. Adesso ho capito il modo in cui il mister vuole che si difenda, ora le cose vanno molto meglio per me".

Infine, riguardo al tifosi e alla passione di Napoli, ha detto: "Prima di venire sapevo quanta passione hanno i tifosi del Napoli per questa squadra. Quando sono venuto a giocare qui ho percepito l’atmosfera pazzesca che si respirava. Abbiamo bisogno che i tifosi stiano dalla nostra parte, a maggior ragione in questo momento. L’unico modo per superare questa situazione complicata è stando tutti dalla stessa parte. Abbiamo la necessità di sentire il loro sostegno".