Napoli, Berge è la prima scelta a centrocampo: lo Sheffield United fissa il prezzo

In virtù della partenza di Tiemoué Bakayoko per fine prestito, il Napoli ha la necessità di acquistare un centrocampista centrale per la prossima stagione. L'obiettivo principale di Cristiano Giuntoli - come riporta La Gazzetta dello Sport - è Sander Berge, 23 anni, nazionale norvegese dal fisico possente. Lo Sheffield United chiede 10-12 milioni per cederlo, ma l'idea del direttore sportivo azzurro sarebbe quella di prenderlo con un'altra formula, magari in prestito, poiché nell'ultima stagione l'ex Genk è stato fermo da dicembre a maggio a causa di un brutto infortunio. Le discussioni con la società inglese vanno avanti.